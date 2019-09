Hoornse zangeres breekt door: "Een droom die uitkomt"

HOORN - Al op haar elfde schreef de Hoornse Elsa Bekman haar eerste nummer. En nu, zeventien jaar later, heeft de zangeres een platencontract en werkt ze aan haar eerste solo album.

In mei tekende ze bij het label V2 Records, en met het opnemen van haar album bij het Hoornse MI5 Studios gaat een droom in vervulling. "Ik weet nog dat ik heel erg blij was en dacht: 'oh mijn god, we gaan gewoon een plaat opnemen'. Er kwam een investeerder waardoor ik alles kon doen wat ik in mijn hoofd had. Dat was echt ongelooflijk."



In juli kwam haar eerst single, en ook de clip, 'Once in my life' uit. Momenteel werkt ze hard aan de tweede single die later deze maand wordt gepresenteerd. Beide nummers maken onderdeel uit van een album dat in mei volgend jaar wordt uitgebracht.



Bekend

Elsa verwacht niet dat haar singles meteen grote hits worden. "Ik maak geen mainstream pophits die je nu vaak op de radio hoort. Maar ik hoef ook niet bekend te worden", vertelt ze. Toch weet de singer-songwriter heel goed wat ze wel wil. "Ik zag een optreden van Patrick Watson in het concertgebouw, samen met een orkest. Dat lijkt me te gek. Maar ook optreden op festivals en een theatertour passen prima bij mijn muziek. Ik hou van de afwisseling."