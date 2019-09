Politiedrone vindt goed verstopte hennepplantage in Lutjebroek

LUTJEBROEK - Met behulp van een drone is vandaag een goed verstopte hennepplantage van 75 planten gevonden.

De drone vloog over het gebied de Weelen toen de planten midden in het bos werden gevonden: "De telers hebben hun best gedaan want alles lag goed verstopt en de plantage was alleen met de boot te bereiken", schrijft de politie op Facebook.

Lees ook: Amsterdamse politie stopt met gebruik van drones

"Echter komen ze bij het volgende bezoek op een leeg veld te staan", vult de politie aan. Ze sluiten niet uit dat er meer plantages met behulp van de drone gevonden zullen worden. De drone heeft naar eigen zeggen 'een neus voor wietplanten'.