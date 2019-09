Zorgorganisatie Lijn5 stopt met jeugdzorg: "Een bittere boodschap"

NOORD-HOLLAND - Zorgorganisatie Lijn5 gaat vanaf volgend jaar haar jeugdzorgdivisie afstoten. Dit vanwege de financiële druk in de zorg.

Sinds het rijk de jeugdzorg heeft overgedragen aan de gemeenten zijn er grote tekorten ontstaan bij de organisatie.

"De afgelopen jaren hebben wij er met Lijn5 alles aan gedaan om én innovatieve zorg te bieden én ons financieel staande te houden. Helaas zijn we nu op het punt gekomen dat we financieel niet langer door kunnen gaan," vertelt bestuursvoorzitter Hans Helgers van Stichting De Opbouw, waartoe Lijn5 behoort tegen mediapartner AlkmaarCentraal. "Voor alle betrokkenen is dit een bittere boodschap", vult directeur Ruud Piera aan.

De dupe

Lijn5 en De Opbouw voeren momenteel gesprekken met meerdere zorgorganisaties om de behandeling van de jongeren een-op-een over te nemen. "Zij mogen niet de dupe worden van de organisatorische en financiële problemen in de jeugdzorg. Daarom staat continuïteit van de behandeling voorop", aldus Piera.

Lijn5 is actief in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Stichting De Opbouw gaat vanaf volgend jaar verder met haar andere twee divisies Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg.