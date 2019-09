Kringloopwinkel aast op pand van Hudson's Bay in Haarlem

HAARLEM - Hudson's Bay is nog gewoon open, maar Dirk Boterblom heeft alvast een plan gemaakt voor als het gedaan is. De eigenaar van de Bijna Gratis Winkel in Haarlem graag naar het pand verhuizen als de winkelketen besluit om te vertrekken.

De Bijna Gratis Winkel in de Zijlstraat heeft momenteel zoveel spullen, dat het bijna niet meer te doen is voor Dirk. De problemen stapelen zich op deze manier letterlijk op. Doordat er geregeld spullen worden gebracht, is hij soms genoodzaakt om de spullen aan andere organisaties te geven.

Lees ook: 'Hudsons Bay verdwijnt uit Nederland, meer dan 1.400 werknemers op straat'

"De kerstspullen staan bovenop een kraam in de winkel omdat we gewoon geen magazijn hebben. Het is echt bomvol. Ik breek soms m'n nek over de spullen omdat het echt niet meer te doen is. Daarom hoop ik naar een groter pand te kunnen gaan", vertelt hij.

Lees ook: Winkelend publiek over mogelijk vertrek Hudson's Bay: "Is ook wel een beetje duur"

Oplossing

Een mogelijke oplossing voor het ruimteprobleem heeft Dirk al wel gevonden. Door de steeds sterker wordende geruchten dat Hudson's Bay verdwijnt uit Nederland, komt het pand aan het Verwulft mogelijk leeg te staan aan het eind van het jaar. "Ik heb gekscherend een berichtje op Facebook gezet, maar het is wel degelijk een serieus idee. Ik hoop dat de gemeente ons een beetje kan helpen en dat we samen met een aantal andere bedrijven het pand kunnen gebruiken als Hudson's Bay verdwijnt."