Verdachte (19) van ontucht met minderjarige meisjes betuigt spijt

ALKMAAR - De 19-jarige Dylan H. heeft vandaag spijt betuigt in de rechtbank van Alkmaar. De jongen wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met twee minderjarige meisjes (beiden 9) uit Hoorn en drie meisjes (7, 7 en 8) uit De Beemster eerder dit jaar. Vandaag stond hij voor de rechter in een pro-formazitting.

Op 30 maart dit jaar zou de verdachte samen met twee anderen in het Willem Wiesepark in Hoorn voor het eerst ontucht hebben geplaagd. Begin juni zou dit opnieuw zijn gebeurd, ditmaal in Middenbeemster.

Lees ook: Man (19) verdacht van ontucht met jonge meisjes in Hoorns park en Middenbeemster

H. betuigt vandaag tegenover de rechter spijt te hebben van zijn daden. Tevens vertelt hij zijn leven te willen beteren. Ook laat hij weten wel 'uitgeleerd te zijn' in de jeugdinrichting waar hij momenteel verblijft.

Zwakbegaafd

De jongen is zwakbegaafd en wist volgens zijn advocaat niet goed wat hij deed. Aan het einde van de zitting draaide de jongen zich om naar zijn ouders en vroeg hij of hij zijn moeder een knuffel mocht geven.

Ook is hij fervent Ajacied en wilde hij niet naar het zuiden van Nederland voor een behandeling omdat hij 'niet naar PSV' wilde.

Tweelingbroer

De advocaat van H. verzocht de rechtbank om de zitting achter gesloten deuren voor te zetten. Dit vanwege het kinderlijke niveau van de verdachte. Hiernaast trekt de situatie een zware wissel op de kleine gemeente waarin de familie woont. Zo wordt de tweelingbroer van de jongen uitgescholden op straat, aldus de advocaat.

Het verzoek om achter gesloten deuren verder te gaan werd door de rechter afgewezen.