Slachtoffer van steekpartij in Zaandamse woonwijk is jongen (16) uit Heiloo

ZAANDAM - Bij de straatruzie aan de Poeskinstraat in Zaandam is gistermiddag een 16-jarige jongen uit Heiloo neergestoken. De dader, een leeftijdsgenoot uit Purmerend, is aangehouden.

De steekpartij was op klaarlichte dag, rond 16.45 uur. De verdachte en het slachtoffer zouden ruzie hebben gekregen, waarna de Purmerender vermoedelijk een mes trok en de Heiloose jongen neerstak.

De verdachte ging er vervolgens vandoor. Het slachtoffer werd met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Na een buurt- en sporenonderzoek is de 16-jarige Purmerender inmiddels opgepakt. De politie laat weten dat het onderzoek nog wordt voortgezet.