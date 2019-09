Rally door Noord-Holland helpt chronisch zieke Maud (7) aan dolfijntherapie

'T VELD - Wie durft zijn auto te parkeren in de garage van een wildvreemde? Het is één van de verrassende opdrachten tijdens de rally To Ride A Dolphin door Noord-Holland voor de chronisch zieke Maud (7) uit 't Veld. Haar ouders Sven en Esther Baas proberen met de rally geld bijeenbrengen voor een kostbare dolfijntherapie. Er zijn alleen nog wel wat deelnemers nodig om de actie te laten slagen.

Maud lijdt aan een zeer zeldzame variant van de stofwisselingsziekte NKH. Ze praat nauwelijks, heeft een moeizame motoriek en doet vaak heel druk. Met dolfijntherapie kan daar verbetering in komen, hoopt Sven. "Maar het is voor het hele gezin belangrijk om met de ziekte van Maud om te kunnen gaan."

Tekst gaat door onder de video



Sven en Ester Baas uit 't Veld zetten zich al jaren in voor Metakids. De stichting doet onderzoek naar stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van hun dochter Maud. Inmiddels hebben zij al ruim 50.000 euro opgehaald voor deze stichting. Nu hopen Sven en Ester met Maud en haar broertje de dolfijntherapie te ondergaan. "Je voelt je zo machteloos om je kind ziek te zien, terwijl je daar zelf zo weinig aan kunt doen."

Rick Brandsteder

De dolfijntherapie kost veel geld. Daarom houden Sven en Ester met hun vrienden op zondag 15 september een behendigheidsrally door Noord-Holland voor auto's en motoren. "Het wordt een dag vol vragen en opdrachten en aan het eind een heerlijke barbecue. We hebben tv-presentator Rick Brandsteder bereid gevonden het startsein te geven", vertelt Sven.

Aanmelden voor de rally kan via de website: To Ride A Dolphin.