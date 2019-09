Nijpend tekort aan vrijwilligers Knaagdierencentrum IJmuiden: "De dieren hebben liefde nodig"

IJMUIDEN - Bij het Knaagdierencentrum in IJmuiden is een nijpend tekort aan vrijwilligers ontstaan. Medewerkers doen daarom een dringende oproep: "Dan kunnen we de dieren de liefde geven die ze verdienen."

In het verblijf pal achter Zwembad De Heerenduinen verzorgen de vrijwilligers per jaar zo'n 500 knaagdieren die vaak zijn gedumpt. Voor de dagelijkse zorg zijn er zeker vijf medewerkers nodig, maar moeten ze het werk in de praktijk vaak oplossen met slechts drie personen. "We hebben al volop oproepen gedaan via social media en onze website maar het heeft nog niet voldoende opgeleverd", zo zegt Maria van Etten, beheerder van Het Knaagdierencentrum.

Liefde

Vrijwilligster Daisy knikt en stipt aan dat juist deze dieren 'met een rugzakje' de liefde hard nodig hebben. "Daar hebben we nu vaak niet genoeg tijd voor omdat anders het werk niet op tijd klaar is. Dat is zonde. Dus als de mensen tijd hebben; we hebben een ontzettend leuk team en veel dieren die de hulp kunnen gebruiken", aldus de toegewijde vrijwilligster.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via de Facebookpagina of telefonisch via 088-8113455. Maar langskomen kan ook verzekeren de medewerkers.