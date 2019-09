Van rapper naar kleurboekenmaker: "Een doolhof moet er echt in"

BROEK IN WATERLAND - Remon de Jong was zelf ooit rapper onder de naam Bullet, nu maakt hij kleurplaten van alle Nederlandse rappers. Terwijl groep 7 van de Havenrakkers in Broek in Waterland druk aan het kleuren is, vertelt Remon ze over de geschiedenis van de Nederlandse hiphop.

Remon is bezig met Het Grote Nederlandse Hiphop kleurboek. Het is een overzicht van de Nederlandse hiphopscene vanaf de jaren ’80 tot nu. Met daarin meer dan 120 artiesten. Bekende namen als Lil Kleine, Josylvio en Donnie tot de eerste rappers in Nederland zoals Miker G, Extince, Def P en Ricky D komen allemaal voorbij.



Het is een kleur- en geschiedenisboek in één. "Ik wil op een leuke, creatieve manier de geschiedenis van de hiphop vertellen. Met kleurplaten, weetjes en spelletjes", legt Remon uit. "Een doolhof moet er echt in", vult hij aan.

De kinderen van groep 7 denken mee met het geschiedenisdeel van het kleurboek. Ze vuren verschillende vragen af op Remon. "Waarom de meeste rappers een artiestennaam? Hoeveel verdienen ze? Waar komt het rappen vandaan?"

Fan

Een meisje kleurt een tekening van Ali B. in. Ze vindt hem leuk maar is niet echt dol op zijn muziek. Een jongen heeft een tekening gekregen van Lil Kleine om in te kleuren: "Daar had ik thuis al op gehoopt", zegt hij want hij is een fan.

Remon is deze week een crowdfunding gestart om het boek mogelijk te maken. Hij heeft nog heel veel geld nodig het echt mooi te maken. Voor de feestdagen moet het af zijn.