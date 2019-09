Otto's brug in Hoorn weer terug op de vertrouwde plek: vrijdag klaar voor gebruik

HOORN - Na maanden restaureren en in totaal tweemaal te zijn weggetakeld, werd het brugdek van Otto's brug vanochtend weer teruggeplaatst op de vertrouwde plek. Het lijkt erop dat er geen problemen zijn ontstaan bij het terugzetten en daarom is het haalbaar dat de brug vrijdag weer gebruikt kan worden.

Op 25 juli moest de brug plotseling dicht toen ontdekt werd dat er na werkzaamheden aan de kademuur dit voorjaar, ook een funderingspaal van de brug was weggehaald. De brug heeft nu vier extra palen gekregen.

Bekijk hier de video van het terugplaatsen van de brug, tijdens het ochtendgloren:



"Na de afronding van alle herstelwerkzaamheden gaan we onderzoeken hoe deze fout in eerste instantie heeft kunnen gebeuren", aldus wethouder Simon Broersma. Want nog steeds is het onduidelijk waar het mis is gegaan.

Otto's brug zal nog voor de Havenconcerten klaar zijn, die op 7 september in de Karperkuil worden gehouden. Dat belooft de gemeente Hoorn. De herstelwerkzaamheden zijn tot die tijd nog wel in volle gang.