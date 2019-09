Automobilist koelt woede op vrachtwagen: fles tegen voorruit en spiegel gesloopt

AMSTERDAM - Een agressieve automobilist heeft vanochtend vroeg zijn frustratie afgereageerd op een truck. De chauffeur bleef ongedeerd, maar z'n vrachtwagen liep de nodige schade op.

Kort nadat de 46-jarige trucker de Coentunnel was ingereden, werd hij ingehaald door een donkerblauwe personenauto. Om zijn onvrede over de rijstijl te uiten, seinde en toeterde hij herhaaldelijk naar de automobilist.

De blauwe personenauto kwam daarop vlak voor hem rijden, waarna de automobilist bovenop zijn rem ging staan. Door uit te wijken kon de vrachtwagenchauffeur ternauwernood een aanrijding voorkomen, maar daarmee bleek de kous nog niet af.

Vuisten

Als de automobilist naast de vrachtwagen rijdt, opent hij zijn raam en smijt een fles tegen de voorruit van de truck. Na nog enkele provocaties besluit de trucker zijn voertuig stil te zetten. De verdachte volgt zijn voorbeeld, stapt uit, begint met z'n vuisten op de voorruit in te rammen en vernielt een spiegel.

De chauffeur pakt zijn telefoon om de politie te bellen. Dan kiest zijn belager eieren voor zijn geld, stapt weer in z'n auto en scheurt over de A5 richting Den Haag.

Signalement

Omdat hij nog niet is aangehouden, hoopt de politie dat er getuigen zijn geweest of iemand hem op basis van zijn signalement herkent. Het gaat om een blanke man met lichtblond of lichtrossig haar van ongeveer 1,85 meter lang.

Zijn donkerblauwe auto is vermoedelijk een Opel of Ford. Wie meer weet, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.