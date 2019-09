Voetganger geschept door auto in Zandvoort

ZANDVOORT - Een man is vanochtend gewond geraakt toen hij in Zandvoort werd geschept door een auto. Getuige de schade aan de auto ging het om een flinke klap: in de voorruit prijkt een grote ster.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur, toen de man de Thorbeckestraat wilde oversteken. De automobilist merkte hem te laat op, waarna hij met een harde klap tegen de voorruit aan kwam.

Opgeroepen ambulancepersoneel heeft de man voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De automobilist bleef ongedeerd, al is z'n auto wel weggesleept.