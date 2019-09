Vrouw (89) belandt op politiebureau vanwege onbetaald broodje: "Vergeten af te rekenen"

DEN HELDER - Een 89-jarige vrouw uit Den Helder die gisteren boodschappen deed bij de Albert Heijn in Schooten Plaza is door supermarktpersoneel overgedragen aan de politie. Na het afrekenen zouden er meerdere onbetaalde producten in haar tas zijn aangetroffen, al ging het volgens de vrouw zelf slechts om een pecanbroodje dat ze vanwege ruimtegebrek op haar rollator in haar tas had gestopt, en bij de kassa was vergeten op de band te leggen.

Haar dochter is woest over de manier waarop haar moeder is behandeld. "Bedankt, stoere meneer Kat van de AH Schooten, dat u mijn moeder van 89 heeft laten wegvoeren door de politie omdat zij haar pecanbroodje was vergeten af te rekenen", verwoordt ze haar verontwaardiging in een relaas op haar Facebook-pagina.

"Ze was met haar rollator boodschappen aan het doen, maar het bovenkantje lag vol, dus dacht ze: dan doe ik het even in het voorvakje (van haar tas, red). Bij de kassa vergeten, dat gebeurt wel eens bij mensen van 89. Fout, fout, fout, crimineel gedrag, dus meteen mee naar boven, allerlei formulieren ingevuld en daarna door 3 politiemensen als een crimineel afgevoerd naar het politiebureau."

'Makkelijke prooi?'

Ze noemt de verdenking tegen haar moeder 'schandalig'. "Mijn moeder is zo lekker te kijk gezet: bent u ook zo stoer bij echte dieven of was dit een makkelijke prooi?"

Supermarkteigenaar Jacco Kat bevestigt de gebeurtenissen, al werd er volgens hem meer dan een onafgerekend pecanbroodje in de tas van de vrouw gevonden. "Na de kassa kwam de cassière erachter dat een zak snoep en twee pakken koek in haar tas niet waren afgerekend. De vrouw vertelde dat ze die vorige week had gekocht, maar omdat dat volgens de cassière niet mogelijk was, hebben we mevrouw gevraagd even mee te komen om het uit te zoeken."

Supermarktpersoneel heeft toen de politie gealarmeerd, bevestigt Kat. "Er kwamen drie agenten, onder wie een agent in opleiding, daardoor zag het er misschien indrukwekkender uit dan het was", zegt de supermarktmanager.

De vraag of de vrouw volgens hem al dan niet proletarisch winkelde schuift hij diplomatiek door naar de politie. "Maar we hebben hier wekelijks te maken met ouderen die diefstal plegen. De politie adviseert ons daar iedere keer melding van te maken, ook als we de indruk hebben dat het door verwardheid of dementie komt."

'Idioot'

Daar is bij deze vrouw geen sprake van, garandeert haar dochter. "Ze is zeker niet dement en ze heeft een goed inkomen, dus ze zal zeker niet stelen." De 89-jarige vrouw zelf laat in een korte reactie weten het 'idioot' te vinden dat ze vanwege een vergeten broodje is meegenomen naar het politiebureau. "Maar ze hebben gehandeld zoals ze horen te handelen."

De politie laat weten dat de vrouw inderdaad is meegenomen naar het bureau. "Omdat ze in de supermarkt niet helder leek te kunnen antwoorden op vragen van collega's, maar misschien dat dat door de spanning kwam", aldus een woordvoerder.

Winkelverbod

Hoewel er volgens de politie inderdaad 'meerdere niet-betaalde producten in haar tas werden aangetroffen', is na overleg met de Officier van Dienst besloten de verdenking tegen de vrouw te laten vallen en haar 'vermanend toe te spreken' en een winkelverbod voor bepaalde tijd te geven. "We hebben gekeken of de vrouw meer of andere zorg nodig had", vertelt een woordvoerder.

Acute zorg bleek geen noodzaak. "Daarna hebben we haar thuisgebracht, en vertelt dat zij of haar familie contact met ons konden opnemen als ze nog vragen zouden hebben."