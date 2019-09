NH Nieuws zendt documentaire 'Hildo Krop - Beeld van een kunstenaar' uit

AMSTERDAM - Morgen is de documentaire 'Hildo Krop - Beeld van een kunstenaar' meerdere keren te zien op onze zender. De film is een biografisch portret van kunstenaar Hildo Krop, die zich in 1912 vestigde in Amsterdam en het schopte tot stadsbeeldhouwer.

Tot aan zijn overlijden in 1970 heeft Krop meer dan 400 beelden gerealiseerd voor de Amsterdamse openbare ruimte. Zijn werk kwam op bruggen en pleinen en in gebouwen.

De documentaire vertelt over zijn leven als kunstenaar én als mens. Ook geeft de film een beeld van de tijd waarin Krop leefde: een periode met twee wereldoorlogen, opkomend socialisme en later ook communisme.

NH Nieuws zendt de docu morgen uit om 18.10 uur, 20.10 uur, 22.10 uur en in de nacht.