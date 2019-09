Omstreden Hilversumse vlogger verdacht van ontucht met minderjarige

HILVERSUM - De omstreden Hilversumse vlogger Youness O. wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje en het delen van een seksfilmpje van het meisje. De zaak werd vanmorgen, zonder de verdachte, pro forma behandeld door de rechtbank van Lelystad. De zaak is aangehouden tot volgend jaar januari.

O. werd een jaar geleden opgepakt nadat de politie een inval had gedaan in zijn huis aan de De Kupstraat. Vervolgens zat de vlogger enkele weken vast op verdenking van een zedendelict. Al snel werd bekend dat dat zedendelict een ontuchtzaak was met een meisje van 15 jaar, al wilde de politie dat vlak na O.'s aanhouding niet bevestigen.

De Hilversumse vlogger stond het afgelopen jaar al vaker voor de rechter voor dezelfde zaak: de eerste keer was dat om te oordelen of zijn voorarrest verlengd kon worden, de tweede keer stond de vraag centraal of er nieuw onderzoek naar het bewijsmateriaal moest worden gedaan.

In een door hem opgenomen vlog verklaarde hij dat hij niet wist dat het meisje 15 jaar was. Het meisje had hem naar eigen zeggen voorgehouden dat ze 23 jaar was.

Kinderporno

Om zijn gelijk te halen stuurde O. een weinig verhullend filmpje van het meisje door, onder meer aan een paar vrienden, om te vragen of zij konden zien dat ze minderjarig was. Het bestaan van die video is voor het Openbaar Ministerie aanleiding hem ook te verdenken van (het verspreiden van) kinderporno, wat hem eveneens ten laste wordt gelegd.

Naast de ontuchtzaak en de kinderporno wordt O. ook smaad ten laste gelegd, zo bleek vandaag voor de rechtbank. O. zou zich in een vlog kwetsend hebben uitgelaten over zijn slachtoffer en haar familie.

Vaker in opspraak

Het is alleszins niet de eerste keer dat Youness O. in opspraak is. Als 'overtuigd moslim' houdt hij er meerdere radicale standpunten op na. Zo vindt hij dat mannen vrouwen geen hand mogen geven, vindt hij homo's smerig en is hij overtuigd tegenstander van democratie en het nikabverbod.

Enkele jaren geleden kwam O. in opspraak nadat hij, toen hij nog eigenaar was van een broodjeszaak in Bussum, opriep Israëlische toeristen in Nederland 'total loss te slaan'. Ook was hij twee jaar geleden het doelwit van een liquidatiepoging in Hilversum.