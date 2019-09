NH Nieuws zendt documentaire 'De oorlog van mijn vader' uit

HOORN - Morgen is de documentaire 'De oorlog van mijn vader' meerdere keren te zien op onze zender. De film gaat over de ervaring van kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog getuige waren van een executie op het kerkplein in Hoorn.

De Duitse bezetter schoot op 4 januari 1945 vijf onschuldige mensen dood. Sommige Hoornse kinderen zijn daar, al dan niet gedwongen door de Duitsers, getuige van geweest.

Traumatische ervaring

Filmmaker Joost Schrickx gaat met een paar van hen terug naar de plek des onheils en beantwoordt de vraag wat de traumatische ervaring heeft gedaan met de jonge ooggetuigen. Onder hen zijn eigen vader, die als 14-jarige jongen voor het raam van zijn ouderlijk huis stond en de executie met eigen ogen zag gebeuren.

NH Nieuws zendt de docu uit om 18.10 uur, 20.10 uur, 22.10 uur en in de nacht.