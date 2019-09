Personeel ziekenhuis Den Helder voert volgende week actie, in oktober deel ziekenhuis dicht

DEN HELDER - Het personeel van het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder voert volgende week actie voor een betere cao. Op dinsdag 10 september zal er tijdens de lunchpauze actiegevoerd worden door zo'n 200 à 300 werknemers. In oktober wordt er op alle vestigingen een zogenaamde zondagsdienst gedraaid.

Dat vertelt Ashley Kolster van Actiegroep Noordwest Ziekenhuisgroep aan NH Nieuws. "Staken willen we het niet noemen, want we doen dit volgende week in onze eigen lunchpauze, zodat de patiënten er geen last van hebben. Maar we willen wel een signaal afgeven naar het bestuur."

Al een paar maanden strijden personeelsleden van meerdere vestigingen van de ziekenhuisgroep voor een beter cao, maar dat heeft nog tot niets geleid. "In onze ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder hangen ook spandoeken, maar die worden telkens weggehaald. Wij willen gewoon respect en waardering voor ons werk en daar hoort een fatsoenlijk loon bij."

Zondagsdienst

Naast de actie van volgende week, zal er op dinsdag 15 oktober op alle vestigingen van de ziekenhuisgroep een zondagsdienst worden gedraaid. "Dat betekent dat de operatiekamer een kleinere bezetting krijgt en alle poliklinieken dicht zijn. Dat heeft helaas gevolgen voor de patiënt, maar de actiebereidheid onder het personeel is erg hoog", sluit Kolster af.