Slachtoffers tegen aanslagpleger station Amsterdam: "Je bent geen held, maar een lafaard"

AMSTERDAM - "Nog steeds dragen we een gevoel van angst met ons mee, overal waar we naartoe gaan." Dat zei de vrouw van een van de slachtoffers van de aanslag op station Amsterdam Centraal vandaag tegen terreurverdachte Jawed S.

Vandaag is het tweede deel van de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Jawed S. Hij wordt verdacht van een poging tot moord met een terroristisch motief op 31 augustus vorig jaar. Daarbij raakten twee Amerikaanse toeristen ernstig gewond. Een van hen liep een dwarslaesie op. Later vandaag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.

Uit het niets

De vrouw van het slachtoffer dat in zijn arm en buik is gestoken, kreeg het woord en vertelde dat de aanval uit het niets kwam. Ze zei dat ze haar man wilde verdedigen toen S. achter hem aan rende. "Jij had jouw wapen en ik het mijne: een eenvoudige waterfles. Ik gooide de fles met slechts één doel: om jou uit Thomas' buurt te krijgen. Je bent geen held, maar een lafaard. Je denkt misschien dat je acties een symbool zijn van goed werk, maar ik verzeker je: je vergist je. Je aanval van achteren bewijst je zwakheid. Als je mijn man een kans had gegeven te vechten, had je geen schijn van kans gehad en hadden we hier nu niet gezeten."

Lees ook: Reconstructie aanslag Amsterdam Centraal: "Man in onderrug gestoken, voelt zijn benen niet meer"

In haar slachtofferverklaring zei de vrouw dat zij op het moment van de aanval elf weken zwanger was. Eind oktober vorig jaar kreeg zij een miskraam. De vrouw is ervan overtuigd dat deze het gevolg is geweest van de grote emotionele en fysieke spanningen die de aanval van S. teweeg heeft gebracht.

'Geradicaliseerd gezwets'

Ook een agent die Jawed S. neerschoot, kreeg vandaag het woord. "Je bent een klootzak, en ik hoop dat je de rest van je leven in de cel mag blijven. Je toont geen enkel berouw, alleen maar geradicaliseerd gezwets. Door wat jij hebt gedaan, zet je mijn leven op zijn kop. En ook dat van mijn vrouw en zoon. Het zal jou waarschijnlijk niets uitmaken."

Gisteren bekende S. al zijn daad. Hij zei dat hij handelde uit woede om PVV-leider Geert Wilders die in zijn ogen de profeet Mohammed beledigde. Wilders wilde een cartoonwedstrijd organiseren die om de profeet draaide. Een dag voor de steekpartij, blies Wilders de wedstrijd af.

Lees ook: Aanslagpleger Amsterdam Centraal had Nederlanders willen raken

Toen S. op de bewuste dag rondliep op het station, vertoonde hij al meteen verdacht gedrag, bleek gisteren uit een reconstructie van AT5. Nadat hij werd neergeschoten, keken de agenten meteen of ze ontstekers of draden bij hem zagen. "Want dat was natuurlijk onze grootste angst: dat hij een bom bij zich had", zei een van de agenten.