Dotan doet zijn kant van het 'trollenverhaal': "Ik schaam me kapot"

AMSTERDAM - Zo'n anderhalf jaar geleden belandde zanger Dotan naar eigen zeggen in de diepste put ooit, toen het nieuws over zijn trollenleger naar buiten kwam en heel Nederland hem de rug toekeerde. In het tv-programma Waar is de Mol vertelt hij zijn kant van het verhaal en legt hij uit hoe 'het zo uit hand kon lopen'. "Ik was jong en onzeker en had een doel voor ogen."

Samen met presentator Johnny de Mol en zijn vader reist de zanger in het programma af naar IJsland. In het ruige en heuvelachtige decor vertelt hij openhartig over hoe zijn wereld van het ene op het andere moment instortte én over hoe hij op het idee kwam om een hele serie nepaccounts op te zetten om zijn muziek te promoten en zo in de spotlight te komen.

"Het begon denk ik in 2010", vertelt hij. "Het was moeilijk om mijn muziek bij mensen te krijgen, dus toen heb ik dat plan bedacht. Ik ben met wat mensen gaan zitten en die zijn dingen voor mij gaan liken en posten. Het was bedoeld als een tool om mijn carrière iets meer te starten. Het is onschuldig, maar ook weer niet, want je houdt mensen voor de gek."

'Ik moet ingrijpen'

De zanger vertelt dat hij daar in het begin nog geen negatief gevoel bij had. "Ik doe er niemand kwaad mee, dacht ik. Maar het liep uit de hand. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik dacht 'dit klopt niet meer en ik moet ingrijpen'."

Vooral het moment dat hij een ontmoeting met een leukemie-patiëntje verzon voor extra aandacht, en dat zijn trollenleger andere artiesten naar beneden haalde, ging voor Dotan te ver. "Daar schaam ik me kapot voor."

Volledige paniek

In april vorig jaar kreeg de zanger een telefoontje van een Volkskrant-journalist: ze hadden zijn geheim ontdekt. "Mijn eerste reactie was volledige paniek. En toen heb ik de domste fout gemaakt: alles ontkennen. Ik dacht dat ik het nog zou kunnen redden, maar ik snap niet dat ik dat heb gedaan. Ik had meteen moeten toegeven dat het zo was."

Een paar dagen laten geeft Dotan alsnog toe dat hij fout zat, waarop hij naar het buitenland vluchtte. "In een week tijd was ik alles kwijt wat ik had", vertelt hij geëmotioneerd. "Ik had het zelf verknald, maar zat er mentaal wel echt doorheen. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld als toen. Nu ik terugkijk zie ik dat het een keerpunt voor mij is geweest. Ben ik er trots op? Absoluut niet. Maar het is gebeurd en ik heb er veel van geleerd."

Op sociale media wordt gemengd gereageerd op de openhartigheid van Dotan. "Deze man verdient een tweede kans", schrijft een twitteraar. Maar niet iedereen is zo vergevingsgezind: "Het leukemie-verhaal is onvergeeflijk en het dan ook nog afschuiven op zijn mediateam. Er zijn zoveel betere en eerlijkere muzikanten die geen kans krijgen en die wel verdienen."

Inmiddels is de zanger weer volop bezig met muziek. Hij presenteerde in mei zijn comeback-single, ondertekende een nieuw platencontract en staat binnenkort in Paradiso.