De Peiling: Zelf beslissen over euthanasie, zonder arts of hulpverlener?

NOORD-HOLLAND - De Coöperatie Laatste Wil vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen over hun levenseinde, zonder afhankelijk te zijn van een arts of hulpverlener. Ze zetten daarom de ingrediënten van een omstreden euthanasiemiddel op hun website.

Handleiding

De coöperatie heeft een handleiding online gezet waarin namen worden genoemd van chemische stoffen waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen. Die informatie staat op het besloten gedeelte van de site, dat alleen toegankelijk is voor leden. Twee jaar geleden maakte de coöperatie bekend over een humaan middel te beschikken waarmee het mogelijk is om zelf een einde aan het leven te maken.

Strafrechtelijk onderzoek

In 2018 besloot de organisatie nog te stoppen met het gedetailleerd geven van informatie aan haar leden over het omstreden 'zelfmoordpoeder'. Dit besluit volgde op de stap van het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie in te stellen. De coöperatie liet toen weten het middel niet te zullen inkopen of verstrekken aan haar leden.





Openbare bronnen

Over de handleiding zegt bestuurslid Petra de Jonge tegen Over de handleiding zegt bestuurslid Petra de Jonge tegen RTL Nieuws : "We zagen onveilige situaties ontstaan. Mensen namen soms de verkeerde middelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om op basis van openbare bronnen een handleiding te schrijven, waarmee mensen met de juiste middelen, veilig en humaan uit het leven kunnen stappen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een arts."

Hoe is het nu geregeld?

Euthanasie mag nu in Nederland alleen onder strenge voorwaarden. Er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden. Meestal is dat een lichamelijke aandoening, soms een psychische. Levensmoe zijn of of het leven voltooid vinden valt niet onder de huidige euthanasiewet.

Voorstel D66

D66 presenteert begin volgend jaar een wetsvoorstel dat euthanasie ook mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn. Zo'n voorstel voor 'een voltooid leven' ligt gevoelig, omdat CDA en ChristenUnie er principieel tegen zijn, schrijft het AD

Wat vind jij?

Wie gaat er uiteindelijk over de keuze of het leven voltooid is? Is dat de politiek, een arts of bepaal je dat zelf?





