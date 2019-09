Prins Harry brengt vluchtig bezoek aan Amsterdam

AMSTERDAM - De Britse prins Harry brengt vanochtend een bezoek aan Amsterdam voor een projectlancering in de A'dam Toren.

Harry werkt volgens Buckingham Palace al ruim twee jaar aan het initiatief dat toeristische bestemmingen beter moet beschermen. De prins geeft tijdens een bijeenkomst later op de ochtend in een speech meer uitleg over het project.

Lees ook: Prins Harry slaat Noord-Holland over

Vertegenwoordigers van meerdere bedrijven zijn ook aanwezig bij de bijeenkomst. Zij werken tijdens het project nauw samen met de prins.



Tweede bezoek

Dit is het tweede bezoek aan ons land in een paar maanden. Begin mei was de toen nog kersverse vader in Den Haag voor de lancering van Invictus Games. Deze vinden in 2020 plaats in de hofstad.