Helderse hondeneigenaren strenger gecontroleerd op bezitten poepzakjes

DEN HELDER - Hondenbezitters in Den Helder gaan strenger gecontroleerd worden door handhavers of zij wel zakjes bij zich hebben om de uitwerpselen van hun hond netjes op te ruimen. Ook zal er extra worden gelet op of honden wel zijn aangelijnd.

De gemeente heeft onder inwoners namelijk laten onderzoeken waar zij zich aan ergeren en stelde aan de hand van de 868 reacties een handhavingsplan op, schrijft het Noordhollands Dagblad.

Meer controle

Hondenpoep prijkte bovenaan het lijst van ergernissen. Bijna 75 procent van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dat zij betere controle wilden op het opruimen van de uitwerpselen van viervoeters.

Verder kwam uit het onderzoek dat inwoners zich storen aan verkeerd parkeren, zwerfafval en het afsteken van vuurwerk. Op verkeersovertredingen zal volgens de krant ook meer worden gecontroleerd.