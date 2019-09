NH Nieuws en streekomroep Weeff starten gezamenlijke nieuwsredactie

WEST-FRIESLAND - NH Nieuws en streekomroep Weeff zijn deze week gestart met een gezamenlijke nieuwsredactie. Door intensief samen te werken, willen de twee omroepen nog meer regionaal en lokaal nieuws brengen dat raakt, pakt en inspireert. Dat nieuws is vanaf deze week te vinden op de gezamenlijke website van NH Nieuws en Weeff.

NH Nieuws en streekomroep Weeff werken al lange tijd samen op het gebied van regionale journalistiek. Redactieleden en verslaggevers van beide omroepen trekken al samen op. Een gezamenlijke nieuwsredactie vormen is dus een logische volgende stap, aldus Jacky de Vries chef nieuws bij NH Nieuws.

"Door samen op te trekken en van elkaars sterke kanten gebruik te maken vergroten we onze slagkracht in West-Friesland. Zo kunnen we samen met meer verslaggevers méér nieuws maken. Door de websites samen te voegen, creëren we een sterk nieuwsplatform voor de inwoners van West-Friesland."



Trots

Het bestuur van de streekomroep Weeff is erg trots op de samenwerking. "Vrijwilligers van Weeff kunnen we nu meer bieden, doordat we intensief samenwerken met NH Nieuws. Ze worden opgeleid en getraind door medewerkers aldaar. De samenwerking zorgt voor veel enthousiasme en energie op de werkvloer", vertelt penningmeester Jan de Jong van streekomroep Weeff.

Eerder ging NH Nieuws al een soortgelijke samenwerking aan in het Gooi. Hier vormt de regionale omroep sinds vorig jaar samen met 6FM en RTI (Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren) de streekeditie NH Gooi.

De samenwerking tussen NH Nieuws en Weeff wordt op 1 oktober officieel bekrachtigd met een samenwerkingsverklaring. De content van NH Nieuws en Weeff is te vinden via weeff.nl, nhnieuws.nl/west-friesland, de NH Nieuws app, social media, radio en tv.