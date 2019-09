Inbrekers stelen bolderkarren uit receptiegebouw camping Petten

PETTEN - Twee mannen hebben afgelopen weekend recreatiepark de Watersnip in Petten gedupeerd door enkele bolderkarren uit het receptiegebouw te stelen.

Dat deden ze in de nacht van zondag op maandag, iets na middernacht. Om zichzelf toegang te verschaffen tot het terrein zou het duo twee hekken hebben doorgeslepen en een hek hebben doorgeknipt, meldt beheerder Menno Jonk in een Facebookpost.



De diefstal is vastgelegd door een beveiligingscamera, waarvan Jonk de beelden op Facebook heeft gedeeld. Te zien is hoe de mannen in de foyer van de camping enkele bolderkarren leeghalen, om er vervolgens met de aan de wandel gaan. Beide inbrekers hebben hun hoofd bedekt met een capuchon, al staat de man in de rode hoodie enige tijd vrijwel frontaal voor de camera.

De politie Schagen bevestigt de diefstal. Hoewel Jonk in zijn post meldt dat er ook fietsen zijn gestolen, houdt de politie het op 'twee bolderkarren van het merk Berg Toys'. De verdachten wordt opgeroepen zich te melden, maar ook getuigen wordt om informatie gevraagd. De recherche is op de hoogte van het bestaan van de beelden.