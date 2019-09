OM komt met strafeis in zaak aanslag Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis in de zaak tegen de 20-jarige Jawed S., die wordt verdacht van het plegen van een terroristische aanslag in een hal van station Amsterdam Centraal, op 31 augustus vorig jaar. S. stak twee willekeurige Amerikaanse toeristen neer, waarna hij door twee kogels uit een politiepistool werd uitgeschakeld. "Heel erg laf", zo kwalificeerde het OM de aanslag gisteren al.

S. kwam op 15-jarige leeftijd als asielzoeker naar Duitsland. Hij zou woedend zijn geweest op Nederland door de cartoonwedstrijd die Geert Wilders (PVV) had uitgeschreven. Daarin werd opgeroepen spotprenten van de profeet Mohammed te maken.

S. vindt een gewelddadige reactie daarop nog steeds gerechtvaardigd, ook als volkomen onschuldigen daarvan het slachtoffer worden. "Zolang mijn profeet beledigd wordt, zal ik doorgaan met wat ik heb gedaan", aldus S. gisteren in de gerechtsbunker in Amsterdam. "Dan zullen jullie janken."

Nederlanders verwonden

Op de bewuste dag reisde S. per trein van Duitsland naar Nederland. S. gaf aan dat hij het jammer vond dat hij geen Nederlanders heeft getroffen. Het zou niet zijn bedoeling zijn geweest de van oorsprong uit Eritrea afkomstige Amerikanen, beiden 38 jaar, iets aan te doen. Zij eisen schadevergoeding en zullen dinsdag gebruikmaken van hun spreekrecht. Een van hen werd door S. in de rug gestoken. De man liep onder meer een dwarslaesie op en zit nog steeds in een rolstoel.