Twee ongelukken op één dag bij kruising in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Er zijn vanavond twee auto's op elkaar gebotst in Amsterdam-Noord. Het ongeluk was op de kruising bij de Kamperfoelieweg en de Schepenlaan. Er is een vrouw gewond geraakt. Vanmorgen gebeurde er op dezelfde kruising een ongeluk.

Het gebeurde rond 20.00 uur.

Daarbij raakte een vrouw gewond. Ze was volgens een politievoerder nog bij kennis en slaagde er zelf in om naar de ambulance te lopen. Wel moest ze nog ter controle naar het ziekenhuis gebracht worden.

Beide auto's hebben behoorlijk wat schade opgelopen. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.