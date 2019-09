'Schipholtherapie' moet omwonenden aan het denken zetten: "Meezingen met vliegtuiglawaai"

AALSMEERDERBRUG - De omwonenden van Schiphol hebben er dagelijks mee te kampen: vliegtuiglawaai. Maar kun je dat ook anders ervaren? Een bijzondere, interactieve expositie bij het Fort van Aalsmeer moet de bewoners aan het denken zetten over het leven naast en mét de luchthaven. Als het aan kunstenaar Nanny ligt zouden mensen zelfs mee moeten zingen met het 'lawaai'.

'Hoe ga je als omwonende met Schiphol om?', is de vraag waar verschillende kunstenaars uit de omgeving van de luchthaven hun werk op hebben geïnspireerd. Bij het Fort bij Aalsmeer kunnen mensen aan de hand van deze werken onderzoeken welke rol zij de luchthaven in hun leven willen geven.

Lees ook: Omwonenden Schiphol tegen minister: "Wij zijn moedeloos, murw en boos"



Op 14 en 22 september zijn de verschillende installaties van de kunstenaars, onder de noemer ‘Eigen Retour Vlucht', te bewonderen. "We zijn niet voor of tegen Schiphol, maar we hopen met deze installatie te bereiken dat mensen zich gaan verdiepen in elkaars standpunten", zegt een van de initiatiefnemers Paul Bos.

Geluidservaring

Zo maakte kunstenares Nanny Roed Lauridsen een geluidservaring waarbij vliegtuiglawaai wordt omgevormd in een meerstemmig koor. Volgens haar hoeft vliegtuiglawaai niet per definitie negatief te zijn. "En ook niet lelijk! Ik hoop dat, als mensen dit gehoord hebben en daarna een vliegtuig horen, ze het geluid gaan gebruiken om mee te zingen", zegt ze. "Dan vind ik het geslaagd."



Kunstenares Jantine Hos zal met de bezoekers vliegtuigen maken van papier en ijzerdraad: "Op de plek bij het fort waar alle vliegtuigen over vliegen en al het geluid overkomt. Daar kan de aarde weer iets terug geven en komen de vliegtuigvormen van papier en ijzerdraad vervolgens uit de aarde", vertelt ze.



Hoe dat er precies uit komt te zien, kunnen geïnteresseerden ervaren op zaterdag 14 september en zondag 22 september van 13.00 tot 16.00 uur bij het Fort bij Aalsmeer (in de volksmond Fort Rijsenhout) in Aalsmeerderbrug.