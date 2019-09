Gewonde Lotte wil 'verdachten vertellen wat ze hebben aangericht': "Ben bang om te fietsen"

DEN HELDER - Het gaat wat beter met de 28-jarige Lotte uit Den Helder, die in augustus lelijk onderuit ging op de loopburg bij Willemsoord in Den Helder. Iemand had de brug waar ze overheen fietste vermoedelijk opzij gedraaid, waardoor ze flink gewond raakte. Er zijn inmiddels drie mensen aangehouden. "Vooral mijn mond doet nog zeer."

Lotte kwam half augustus van een verjaardagsfeestje, toen ze over het bruggetje fietste. Wat er precies is misgegaan, weet ze niet. Ze kan zich namelijk van de nacht van het ongeluk maar weinig herinneren.

Ze heeft begrepen dat de loopburg opzij was gedraaid waardoor het ding niet meer helemaal aansloot op de kant. Omdat ze die nacht erg hard fietste, belandde ze niet in het water. In plaats daarvan kwam ze met haar hoofd op de kademuur terecht. "Ik lag helemaal knock-out."

Lees ook: Gewonde Lotte wil nooit meer over loopbrug Willemsoord: "Ze dachten dat ik dood was"

Naast flinke verwondingen in haar gezicht is ook haar mond aan de binnenkant gescheurd. En ze heeft erg veel last van haar hoofd. "Het gaat wel beter", laat ze 2,5 week na het ongeluk weten aan NH Nieuws. In oktober moet ze nog naar de kno-arts en de kaakchirurg.

De dagelijkse dingen die ze voor het ongeluk deed, doet ze weer grotendeels. Alleen de weg op met de fiets, heeft ze sinds het ongeluk niet meer gedaan. "Ik doe de dingen voorlopig lopend. Mijn moeder rijdt me soms heen en weer, naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ik word erg snel angstig op straat en ben bang om de fiets weer op te stappen."

In gesprek met de verdachten

Gisteren werden er drie verdachten aangehouden. Ze meldden zich bij de politie nadat die bekend had gemaakt camerabeelden van de daders openbaar te maken als ze zich niet zouden aangeven.

"Ik ben door de wijkagent gebeld om de verdachten te ontmoeten. Het gaat om twee mannen en een vrouw." Ze wil ze graag spreken over het ongeluk. "Ik wil horen dat ze dit soort dingen niet meer doen en ik wil ze vertellen dat er gevolgen zijn en dat ik veel aan het ongeluk heb overgehouden en best wel bang ben. Ik wil dat ze weten wat voor schade ze hebben aangericht."

Wanneer Lotte met de verdachten spreekt, is nog niet bekend. Er moet nog een afspraak worden gemaakt.