Baudet reageert op Zaandamse anti-FvD-actiegroep: "Ze moeten beter hun best doen"

ZAANDAM - Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet voelde zich vanavond niet bedreigd tijdens de partijbijeenkomst op het Hembrugterrein in Zaandam. Leden van de actiegroep Bezorgde Zaandammers deelden gisteren en vandaag flyers uit tégen de FvD-samenkomst van vanavond. Ook bekladden ze betonblokken met onder meer de tekst 'FCK FVD'. "Ik ken die actiegroep niet. Ze moeten beter hun best doen."

Dit zei de voorman van de politieke partij vanavond tegen NH Nieuws.

Tijdens de bijeenkomst van Forum voor Democratie, die op dit moment plaatsvindt, gaan onder andere Thierry Baudet en Theo Hiddema met kiezers in gesprek over de plannen en ideeën van de partij.

Dit tot ongenoegen van de leden van Bezorgde Zaandammers. Zij deelden gisteren en vandaag flyers uit. Daarin werd opgeroepen om 'de normalisering van het gif' van FvD te stoppen. "Ook aan deze kant van het IJ zijn we met fascisten niet blij", aldus de slogan van de actiegroep.

Woordvoerder Deborah (achternaam bekend bij de redactie) van de actiegroep Bezorgde Zaandammers, die afgeleid is van Bezorgde Amsterdammers, bekent aan NH Nieuws dat de groep, naast voor de flyer-acties, ook verantwoordelijk is voor de leuzen op de betonblokken in de buurt van de bijeenkomst. "We staan achter die actie", zegt ze.

Het rommelt al langere tijd binnen de FvD. Vooral sinds Henk Otten, mede-oprichter van FvD, in conflict kwam met Baudet en opstapte. Ook het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu werd toen uit de partij gezet. Er zou volgens de partij ook over die conflicten worden gesproken vanavond in Zaandam.

"Er is natuurlijk veel gebeurd", zei Baudet vanavond tegen NH Nieuws. "We moeten terugblikken, maar ook vooruitblikken en laten zien dat Forum voor Democratie sterk is; dat we er klaar voor zijn, er zin in hebben en opkomen voor de belangen van onze kiezers."

Bij aankomst vanavond reageerde Baudet hij op de actie van de groep.

De leden van Bezorgde Zaandammers waren vanavond zelf niet aanwezig bij de bijeenkomst. "Dat is niet onze actie", laat Deborah weten. "Wij zien gewoon: je kan geen talkshow aanzetten of Thierry zit daar, terwijl hij fascistisch gedachtegoed heeft. Er is te weinig weerwoord tegen de partij."