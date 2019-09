Gewonde naar ziekenhuis na straatruzie in Zaandamse woonwijk

ZAANDAM - Bij een ruzie vandaag aan de Poeskinstraat in Zaandam is iemand gewond geraakt. Volgens getuigen is het slachtoffer neergestoken, maar dat kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde buiten op straat. De politie is op zoek naar meerdere verdachten die betrokken waren bij de ruzie. In de omgeving van waar de ruzie was vliegt een politiehelikopter rond.

Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.