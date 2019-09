Zaandamse actiegroep verspreidt flyer tegen komst van Forum voor Democratie

ZAANDAM - De actiegroep 'Bezorgde Zaandammers' heeft vandaag in de stad flyers verspreid tegen de komst van Forum voor Democratie. De politieke partij heeft vanavond een bijeenkomst op het Hembrugterrein, waar kopstukken als Thierry Baudet en Theo Hiddema met kiezers in gesprek gaan over de plannen en ideeën.

Tot ongenoegen van de leden van Bezorgde Zaandammers. In de flyer wordt opgeroepen om 'de normalisering van het gif' van FvD te stoppen. "Ook aan deze kant van het IJ, zijn we met fascisten niet blij", aldus de slogan van de actiegroep.

Volgens Zaanstad Nieuws verwacht Forum vanavond een grote schare volgelingen, hoewel het aantal gereserveerde kaarten weinig lijkt te zeggen over de opkomst. Aan tegenstanders werd gevraagd om wel kaarten te reserveren, maar vervolgens niet te te komen.

Het rommelt al langere tijd rond de partij, vooral sinds Henk Otten, mede-oprichter van FvD, in conflict kwam met Baudet en opstapte. Ook het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu werd toen uit de partij gezet. Volgens FvD zelf zal er vanavond in Zaandam gesproken worden over die interne conflicten.