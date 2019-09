Wat moet het kabinet doen? Doe mee aan het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek

AMSTERDAM - Het gaat goed met onze provincie, zo lezen we regelmatig. Economische groei, meer banen, en steeds minder mensen met een uitkering. Maar hoe ervaar jij dat? En waar vind jij dat het kabinet in moet investeren? Doe mee aan het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek en geef je mening!

Dinsdag 17 september maakt het kabinet de nieuwe begroting bekend tijdens Prinsjesdag en wordt duidelijk waarin wordt geïnvesteerd, maar ook waarin wordt bezuinigd. Maar wat vind jij belangrijk? Meer loon voor ziekenhuispersoneel, of meer investeringen op het gebied van klimaat, of wellicht meer geld voor betere pensioenen?

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Meld je hier aan voor het NH Nieuws Panel en ontvang een uitnodiging voor het Prinsjesdagonderzoek.

NH Nieuws Panel

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws Panel zo'n 3.000 leden.