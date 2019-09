Luwte in IJmuiden: theaterstuk op bijzondere locatie

IJMUIDEN - Het ziet er nu al best imposant uit en dan ontbreken de decorstukken en de kostuums nog. Luwte, een theaterstuk op locatie, belooft een spektakel te worden. Het gaat over een groep mensen die op een plek woont waar de wind nooit is geweest. Op een nacht komt de wind toch.

Gisteren repeteerden de spelers van Stichting Theatermanifestatie IJmond voor de tweede keer op de plek waar het stuk wordt opgevoerd. Het zogeheten 'blokkenterrein' van Rijkswaterstaat in het havengebied van IJmuiden verandert voor een paar dagen in een podium. Ongeveer honderd acteurs (professionals en vrijwilligers), dansers, muzikanten en decorbouwers doen eraan mee.

Twee jaar geleden had dit gezelschap succes met het stuk Schemeringen bij kasteel Assumburg in Heemskerk, ook een mega-productie met zo'n honderd deelnemers.

Zware taak

Aan regisseur Iris Stam de mooie maar zware taak alles in goede banen te leiden en het door Stella van Lieshout geschreven verhaal op het publiek over te brengen. "Niet gemakkelijk inderdaad met zo veel mensen, maar ik heb er een goed gevoel over", zegt Iris, die geconcentreerd door het draaiboek bladert en zo nu en dan een aanwijzing roept.

Ze heeft al de nodige ervaring met grote producties op buitenlocaties, maar liep in IJmuiden toch ook weer tegen een paar onverwachte dingen aan. "Waar we achterkwamen is dat als spelers achteraan staan, je ze eigenlijk niet zo goed ziet. Heel logisch eigenlijk, maar daar denk je dan niet over na."

Puntjes op de i

Het is een kwestie van de puntjes op de i zetten, de komende weken tot aan de première. "Als ik het enthousiasme zie waarmee de vrijwilligers hier bezig zijn, kan het niet anders dan een heel mooi stuk worden."

Luwte is vier keer te zien en wordt op op 12, 13, 14 en 15 september gespeeld om 20.00 uur. Ook is er een try-out op dinsdag 10 september.