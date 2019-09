Jongen (15) belaagd en bewusteloos geslagen in Akersloot

AKERSLOOT - Een tiener uit Heiloo is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar toegetakeld in Akersloot. De 15-jarige jongen werd door een groep jongens belaagd en kreeg zo'n harde klap dat hij bewusteloos raakte.

De mishandeling gebeurde op het Wilhelminaplein, rond 3.15 uur in de nacht. Naast het feit dat het slachtoffer knock-out ging, zijn ook een flink aantal tanden stukgeslagen.

Signalement

De jongen uit Heiloo werd door een groep lastiggevallen, maar volgens de politie is één van hen verantwoordelijk voor de mishandeling. Het gaat om een 17-jarige jongen met een normaal postuur. Hij heeft kort krullend haar en droeg een zwart t-shirt met een korte blauwe broek. Ook had hij een schoudertasje bij zich.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.