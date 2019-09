Overwerk voor KLM'ers door stakend grondpersoneel: bemanning laadt zelf ruimbagage in

SCHIPHOL - Door de staking van grondpersoneel van KLM van vanochtend werden andere KLM'ers genoodzaakt overuren te draaien. Omdat er niemand beschikbaar was om het bagageruim in te laden, kwam de crew zelf in actie.

Dat blijkt uit een tweet van een passagier. Vanuit het vliegtuig zag ze hoe een man met een das een bagagekar naar het toestel sleepte, om de koffers vervolgens eigenhandig in te laden.

'Superman', zoals de reizigster hem noemt, zou niet minder dan 75 stuks bagage hebben ingeladen, wat door haar een 'act of kindness' wordt genoemd.

Volgens de vrouw ging het om de gezagvoerder, maar dat kan KLM nog niet bevestigen. Wel laat hij met zekerheid weten dat het 'geen grondmedewerker' was, omdat zij geen das dragen.