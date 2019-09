Problemen met luchtalarm: door technische storing geen sirenes in groot deel provincie

NOORD-HOLLAND - Door een technische storing is het luchtalarm in grote delen van Noord-Holland vandaag om 12.00 uur niet afgegaan.

Het gaat in ieder geval om de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, maar een woordvoerder sluit niet uit dat de de technische storing ook in andere delen van het land de maandelijkse test heeft verstoord.

De Veiligheidsregio Noord-Holland laat weten dat er geen nieuwe poging wordt gewaagd, omdat daarmee ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er iets aan de hand is.

Het is niet de eerste keer dat de sirene het laat afweten. Ook op 5 maart 2018 bleef het om 12.00 uur in delen van Noord-Holland, een deel van Zuid-Holland, Limburg en Gelderland stil. Toen bleken achterlopende klokken, als gevolg van een dip in het stroomnet, de oorzaak.

Opheffing jaar uitgesteld

Oorspronkelijk was het plan om de sirene op 2 december van dit jaar voor het laatst te laten loeien, maar vanwege mogelijke problemen in grensregio's is besloten de opheffing een jaar uit stellen. Het alarm wordt vervangen door NL Alerts en waarschuwingen via sociale media.