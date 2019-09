Gratis trouwen: Haarlemmers wachten het langst

HAARLEM - In Haarlem is voor bruidsparen die gratis willen trouwen de langste wachttijd van het land. Dat duurt 9,5 maand terwijl het landelijk gemiddeld 2,5 maand is. Dat meldt trouwplatform ThePerfectWedding.nl na onderzoek.

Nou kan je zeggen: dan ga je als Haarlemmers toch naar een andere gemeente als je niet kan of wil betalen voor een huwelijksvoltrekking. Maar in Haarlem levert dat volgens ThePerfectWedding.nl ook een probleem op.

Wachttijd korter in Amsterdam

Inwoners uit Haarlem kunnen voor een kosteloos huwelijk niet makkelijk terecht bij een van de omliggende gemeenten. Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal bieden gratis trouwen namelijk alleen aan voor eigen inwoners. In Haarlemmermeer of Amsterdam kunnen ze wel terecht. Voor een gratis huwelijk in Amsterdam is de wachttijd zes maanden korter dan in Haarlem.

Lees ook: In Haarlem kun je je straks door een vriend of familielid laten trouwen

Van alle Noord-Hollandse gemeenten stelt 60% eisen aan het gratis huwelijk. Dat mag volgens ThePerfectWedding niet volgens de wet.

Eisen stellen

Overigens meldt ThePerfectWedding ook dat de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) zegt dat zij het begrijpelijk vindt dat gemeenten eisen stellen aan gratis huwelijken.

Kijk hier voor alle onderzoeksresultaten.

Websites

Voor dit onderzoek heeft ThePerfectWedding.nl van alle 355 Nederlandse gemeenten informatie over hun aanbod van het gratis huwelijk opgezocht en opgevraagd. Allereerst werden de websites van gemeenten geraadpleegd. Indien dit onvoldoende inzicht gaf in het gratis huwelijk, werd gebeld en gemaild met de betreffende gemeente. Vooral de wachttijden bleken vaak niet vermeld op de website en voor gemeenten lastig te achterhalen.

Uiteindelijk heeft ThePerfectWedding.nl de wachttijd bij 228 gemeenten vast kunnen stellen. Van 127 gemeenten zijn de wachttijden niet achterhaald.

De wachttijden zijn een momentopname uit de eerste helft van 2019. Omdat de wachttijden fluctueren, kan het zijn dat de precieze wachttijden van een gemeente inmiddels afwijken van de vermelde gegevens.