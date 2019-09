WK Schapenknuffelen verrast toeristen Texel: "Weltmeisterschaft im Schafeknuddeln?"

DEN BURG - Vrienden Dennis en Bob organiseren vandaag in het centrum van Den Burg het WK Schapenknuffelen. Het evenement begon met een knipoog na een opmerking op social media. Na heel veel positieve reacties konden de mannen er niet meer onderuit om ook écht wat te organiseren.

Dennis van der Kooi en Bob Sleeman van Texelvrienden zijn geen onbekenden met het internet. Dennis' bedrijf, waar ook Bob voor werkt houdt zich bezig met social media. Ze kennen dus de kracht van de online media: "Ik heb wat evenementen aangemaakt en daar kwamen zoveel reacties binnen. We dachten: 'We gaan er gewoon voor en zien wel wat er gebeurt'."

Het WK wordt niet voor niks vandaag gehouden. In het centrum van Den Burg wordt de jaarlijkse Schapenfokdag gehouden. "We willen het evenement een beetje promoten zo", zegt Dennis. Maar niet iedereen van de Schapenfokdag kan poging waarderen. Bij de keuring laat de organisatie horen ze liever kwijt dan rijk te zijn.

Dierenwelzijn

De Duitse toeristen zijn verrast als ze een folder in hun handen krijgen: "Wir haben auf das Insel das Weltmeisterschaft Schafenknuddeln". "We letten straks vooral op knuffelbaarheid en liefde", lacht Bob Sleeman uit. Of er een beetje knuffelaars komen, weten ze niet: "We zien wel wat er komt en anders gaan we boeren knuffelen", lacht Dennis. Uiteindelijk ging basisschool de Kennemerpoort uit Alkmaar er met het Gouden Schaap vandoor. De leerlingen hebben een schoolreisje op Texel en wisten de beste knuffels uit te delen: