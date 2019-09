Dit zijn 'onze' boeren voor het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw

NOORD-HOLLAND - Jan, Johan en Geert-Jan. Dat zijn de namen van de drie Noord-Hollandse boeren in het nieuwe seizoen van het nog altijd immens populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw. Het drietal heeft één ding gemeen: ze zijn op zoek naar de liefde. Ben je benieuwd naar de agrariërs? NH Nieuws stelt ze aan je voor!

Johan (53)

De 53-jarige Johan is pas recentelijk inwoner van de provincie. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij, samen met zijn koeien en hond Max, van Utrecht naar het pittoreske Noordbeemster. Een droom die uitkomt, want nu kan de sympathieke boer veel meer koeien melken. "Ik had er vijftig, nu honderd."

'Alleen is maar alleen'

Maar zo'n grote stap brengt ook nadelen met zich mee. Helemaal alleen opnieuw beginnen, zo'n 60 kilometer van je vertrouwde omgeving. "Dat was wel even wennen", aldus Johan. "Vooral de wintermaanden, met die lange avonden. Dan is alleen maar alleen. Ik zou wel graag verandering willen."

Geert-Jan (61)

'Paardenoppasser' Geert-Jan woont onder de rook van Amsterdam. De goedlachse zestiger heeft 'het nest alvast gebouwd', want zijn toekomstige vrouw komt mét eigen kastruimte in een prachtig gerenoveerde boerderij.

Patatverkoper

Naast zijn liefde voor paarden heeft Geert-Jan ook een liefde voor de frituur. "Op zondag sta ik in de kraam patat te verkopen", lacht hij. "Dan gooi ik alle frustaties van doordeweeks eruit."

De Amsterdammer heeft in het verleden wel vriendinnen gehad, maar 'dat is allemaal over gegaan'. "Dingen lopen gewoon anders dan dat je zelf wil. Nu zoek ik echt een maatje", vertelt hij geëmotioneerd aan Yvon Jaspers. "Ze loopt er ergens."

Jan (35)

Tot slot is er nog Jan uit Westbeemster. De 35-jarige boer heeft een eigen zorgboerderij, waar hij mensen met een beperking helpt en begeleidt met allerlei klusjes op de boerderij. Niet zo gek dat Jan zichzelf als een sociaal mens ziet. "Ik ben vaak met vrienden, met mijn familie. Ik wil eruit halen wat erin zit, in het leven. En ik zoek dus wel een vrouw die goed kan praten."

Jonge kinderen

Ook moet zijn toekomstige geliefde niet schrikken van kinderen, want de gescheiden Jan heeft er vier. "Om het weekend en een nacht doordeweeks zijn ze hier. Dat was wel even wennen na de scheiding, dat ik ze niet meer elke dag zag."

De vrouwen moeten wel een beetje geduld met hem hebben, want de Beemster-boer heeft weinig date-ervaring. "Ik heb twaalf jaar een relatie gehad, dus dat is een tijdje terug", lacht hij. Jan hoopt dat hij weer een keer verliefd wordt. "Ik weet hoe dat voelt en dat is het beste wat er is."

Geïnteresseerden hebben vanaf vandaag twee weken de tijd om in de pen te klimmen voor hun favoriete agrariër. Meer informatie staat op de site van Boer zoekt Vrouw.