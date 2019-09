Verpleegkundigen Tergooiziekenhuizen staken voor betere cao

BLARICUM - Verpleegkundigen van de Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum leggen vandaag het werk neer. Ze staken nu de onderhandelingen voor een betere cao zijn vastgelopen.

De verpleegkundigen van het Blaricumse ziekenhuis legden vanmorgen al een half uur het werk neer, vanmiddag om 12.00 uur gebeurt hetzelfde door het personeel van het Hilversumse ziekenhuis.

Het personeel staakt in de strijd om een betere cao. Een van de breekpunten voor het personeel is het verlagen van de werkdruk. "We werken allemaal veel meer en harder dan waarvoor we betaald worden. Dat moet veranderen, maar tot nu toe zit er weinig schot in de zaak", vertelt Jan Schiefer namens het actievoerend personeel. Aan de staking vanmorgen in Blaricum deden zeker 60 verpleegkundigen mee.

Bezoek Kamerleden

De staking valt samen met het bezoek van VVD-Kamerleden aan het Hilversumse ziekenhuis van Tergooi. De Kamerleden kijken vandaag op de jaarlijkse Zorgdag van de VVD mee achter de schermen van het ziekenhuis. Ook VVD-minister Bruno Bruins schuift vanmiddag aan.