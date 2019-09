De Peiling: Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

NOORD-HOLLAND - De prijzen van het openbaar vervoer zijn in tien jaar tijd sterker gestegen dan autokosten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2009 werd het openbaar vervoer maar liefst 30 procent duurder. Toch maar weer met de auto dan?



Prijsstijging

Rijden in een eigen auto was in juli van dit jaar circa 25 procent duurder dan in 2009. De prijzen in het openbaar vervoer namen in dezelfde periode met 30 procent toe. Onder autokosten rekent het CBS de aanschaf van een voertuig, onderhoud, brandstof, parkeerkosten, verzekering en motorrijtuigenbelasting. De prijzen van vervoerbewijzen voor trein, tram, metro, bus en taxi zijn de ov-kosten, aldus het statistiekbureau.

Hardste stijger in Europa

Bij het openbaar vervoer valt volgens het CBS vooral de recente stijging van de prijzen op. Op jaarbasis stegen de prijzen in juli 2019 voor het reizen met het openbaar vervoer met 5,5 procent. Die prijsstijging komt deels door de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent. De prijsstijging van het openbaar verboer in Nederland is de grootste van alle landen in Europa. In België en Duitsland stegen de prijzen met respectievelijk 2,5 en 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Niet overal ging de prijs omhoog. In Portugal daalde de prijs met 8,4 procent en in Tsjechië werd reizen met het openbaar vervoer zelfs 10,2 procent goedkoper.

