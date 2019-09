Uur vertraging op A4 na ongeluk met meerdere auto's en motor bij Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Door een groot ongeluk op de A4 bij Nieuw-Vennep moeten automobilisten richting Amsterdam vanochtend rekening houden met forse vertraging.

Rijkswaterstaat meldt dat voor de hulpverlening vier rijstroken zijn afgesloten. Achter het ongeluk staat inmiddels zo'n tien kilometer file, die een uur vertraging oplevert.

Op camerabeeld van Rijkswaterstaat is te zien dat de hulpverlening inmiddels in volle gang is. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend. Wel is er een ambulance ter plaatse.