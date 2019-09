Motorrijder zwaargewond bij botsing in Zaandijk

ZAANDIJK - Bij een ongeluk in Zaandijk is vanochtend een motorrijder zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 8.15 uur op het kruispunt van de Prunuslaan met de Provincialeweg. Op het moment van de botsing reed de motorrijder op de Provincialeweg en de automobilist over de Prunuslaan.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. Wel lijkt het erop dat de motor de auto vol in de flank heeft geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Over het letsel van de motorrijder is nog niet bekend, al is wel duidelijk dat de verwondingen ernstig zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.