Reconstructie aanslag Amsterdam Centraal: "Man in onderrug gestoken, voelt zijn benen niet meer"

AMSTERDAM - Ze wisten het meteen: dit is geen verwarde man of een gek. Dit gaat om een terrorist. Het waren politieagenten Roel, Thijs en Sam die vorig jaar zomer terreurverdachte Jawed S. uit wisten te schakelen, nadat hij kort daarvoor twee toeristen had neergestoken op het Centraal Station. In een uitgebreide reconstructie van AT5 in samenwerking met Nieuwsuur doen ze hun verhaal.

Ze vertellen over de bewuste dag, op welke manier de verdachte in het vizier kwam en wat het incident met hen persoonlijk heeft gedaan. "Ik dacht: "Als hij een bom bij zich heeft, moet ik hem door zijn hoofd heen schieten"."

Toerist in elkaar gezakt

Vrijdagmiddag 31 augustus, 12:15 uur. Paniek bij de informatiebalie van de NS in de westtunnel van het Centraal Station. Een toerist is net in elkaar gezakt. Een andere reiziger loopt met een bebloede arm in het rond.

Het gebeurt voor de ogen van politieagent Roel, die met een bakje pasta in zijn hand staat. Roel is een spotter, getraind in het herkennen van verdacht gedrag. Kort voor de steekpartij roept hij zijn collega's Sam en Thijs op, met de vraag of ze een man kunnen controleren.

En dan gaat snel. Binnen een tijdsbestek van negen seconden steekt Jawed S. in op twee mensen. Roel staat er bovenop en houdt de verdachte direct onder schot. Toch kan hij niet meteen de trekker overhalen; als hij mist is de kans groot dat de kogel bij de Starbucks naar binnen vliegt en die zit op dat moment vol mensen. Hij wijzigt zijn hoek en schiet twee keer. Na de schoten valt S. op de grond, hij is één keer geraakt in zijn onderlichaam.

'Gezocht naar ontsteker of draden'

De verdachte mag dan zijn uitgeschakeld, het gevaar is daarmee nog niet direct geweken. Roel en zijn collega Thijs blijven hem onder schot houden. "Ik heb gekeken naar zijn handen, of ik geen ontstekers of draden zag. Want dat is natuurlijk onze grootste angst: dat hij een bom bij zich heeft", vertelt Roel.

Thijs staat nog dichterbij de verdachte. "Ik stond op 2 meter van hem af en ik dacht: heeft hij een bomgordel of een ontstekingsmechanisme in zijn handen? Als dat zo is, moet ik hem uitschakelen en door zijn hoofd schieten.' Het valt de twee agenten op dat Jawed S. iets prevelt in het Arabisch en zijn handen probeert te vouwen. 'Het leek erop alsof hij aan het bidden was."





In veiligheid brengen

Terwijl Thijs en Roel de verdachte onder schot houden, ontfermt hun collega Sam zich over de slachtoffers bij de informatiebalie. Het gaat om twee Amerikaanse toeristen die met hun families op doorreis zijn naar een bruiloft in Duitsland. Over zijn portofoon meldt Sam aan de centrale: "Man in onderrug gestoken, voelt zijn benen niet meer.".

Agent Sam draagt, in tegenstelling tot zijn twee collega's, geen vuurwapen. Omdat hij pas net bij de politie zit, heeft hij alleen nog de beschikking over een wapenstok en pepperspray. "Toen had ik wel een gevoel van angst, omdat ik zelf geen vuurwapen draag. Het is voor mij op dat moment mijzelf in veiligheid brengen en doen wat ik wel kan doen."

'We gaan uit van een terreurdaad'

AT5 en Nieuwsuur reconstrueren de aanslag niet alleen aan de hand van de verklaringen van de drie politiemensen, maar ook met behulp van unieke audiofragmenten, waarin te horen is hoe politiemensen onderling communiceren voor, tijdens en na de aanslag.

De rechtszaak tegen Jawed S. begint vandaag. Hij wordt verdacht van tweevoudige poging tot moord met een terroristisch motief. In de rechtszaal zullen beelden worden getoond van de aanslag. Dinsdag komen de uit de Verenigde Staten overgekomen slachtoffers aan het woord.

De namen van de drie agenten zijn om privacyredenen gefingeerd.