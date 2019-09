Fietser gewond na botsing met maaltijdbezorger in Haarlem

HAARLEM - Een fietser is zondagavond gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een maaltijdbezorger op de Europaweg in Haarlem.

Om even voor half acht reed de fietser over het fietspad langs de Europaweg, toen hij ter hoogte van de Costa Del Sol linksaf wilde slaan. Op dat zelfde moment wilde de bestuurder van de scooter de fietser inhalen, waarbij de twee met elkaar in botsing kwamen.

Lees ook: Maaltijdbezorger (15) door vier jongens beroofd van telefoon



De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De scooter van de maaltijdbezorger is door de politie in beslag genomen. De bestuurder van de scooter kwam er met lichte verwondingen van af.