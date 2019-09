Bestelbus knalt tegen bord in Alkmaar

ALKMAAR - Een bestelbus is vanavond hard tegen een bewegwijzeringsbord gereden aan de Steve Bikoweg (N9) in Alkmaar. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Hoe de bus van de weg is geraakt en vervolgens tegen het bord botste, is niet bekend. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig wordt weggesleept.