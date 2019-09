Zwarte rookwolken door brand in Van Woustraat in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Op het dak van een pand in de Van Woustraat is rond 18.30 uur brand ontstaan. Daardoor zijn er op verschillende plekken in de stad grote zwarte rookwolken te zien.

Het pand telt vier verdiepingen. "Deze moeten ontruimd worden", vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Toch lijkt de schade mee te vallen, doordat het vuur ontstaan is op het dak. De panden ernaast hoeven dan ook niet ontruimd te worden. Er lijken bovendien geen slachtoffers gevallen te zijn, al kan de woordvoerder dat nog niet met zekerheid zeggen.

Omleiding

Wel moet het GVB maatregelen treffen. "Omdat de brand in de Van Woustraat is ontstaan, moet het openbaar vervoer daar worden omgeleid."