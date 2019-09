Jeugdzorgmedewerkers gaan morgen staken in Amsterdam: "Iedereen werkt zich het schompes"

AMSTERDAM - (AT5) Honderden Amsterdamse jeugdzorgmedewerkers leggen morgen hun werk neer. Ze vertrekken dan naar Den Haag, om mee te doen aan een landelijke staking. Daarbij protesteren ze tegen de personeelstekorten en lange wachtlijsten waarmee de sector al jarenlang kampt.

Een van de werknemers die gaan staken is Petra de Vries. Vorig jaar trok ze al aan de bel bij AT5, om te waarschuwen voor de problemen in de jeugdzorg. "Er ontstaan nog meer wachtlijsten dan we al hadden", voorspelde ze destijds. 'We kunnen gezinnen niet bedienen met de juiste hulp."

Volgens De Vries is dat alleen maar erger geworden. En dat geldt niet alleen in Amsterdam. FNV laat weten dat 40 procent van de jeugdzorginstellingen op omvallen staat. "De consequenties zijn dat heel veel mensen de sector verlaten", stelt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg. "Als kinderen en gezinnen de zorg wél krijgen, is er te weinig tijd."

De Vries beaamt dat. "Iedereen werkt zich helemaal het schompes", zegt ze. "Maar we moeten gewoon leuren met gezinnen en kinderen. Dat zijn we zat."

950 miljoen euro

Daarom eisen de actievoerders 950 miljoen euro van het Rijk, om de kinderen en werknemers te kunnen redden. De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge heeft al extra miljoenen toegezegd, maar dat is volgens de FNV nog niet voldoende. "Het is de helft van de tekorten die er op dit moment zijn. We staan iets minder rood, maar nog steeds rood. Daar kun je de problematiek niet mee oplossen", aldus Van der Aar.

De Vries roept de minister dan ook op om "een keer te luisteren". "En wees niet zo arrogant om te denken dat je het allemaal weet. Als je kijkt wat ze op hun eigen begroting over hebben... Besteed dat nou gewoon, de jeugd is de toekomst."