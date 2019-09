Festival voor driejarig bestaan 'bijzonder' woonproject in Amsterdam

AMSTERDAM - Dit weekend was het 3!House Festival van Startblok Riekerhaven. Een festival om het driejarig bestaan van het bijzondere woonproject 'Startblok' in Amsterdam te vieren.

"We zijn ons driejarig bestaan aan het vieren", vertelt Yara van Dijk van Startblok. Op het voormalig sportcomplex Riekerhaven heeft woonstichting De Key in samenwerking met gemeente Amsterdam en Socius Wonen 'Startblok Riekerhaven' ontwikkeld. Startblok is een woonproject bedoeld voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning en Nederlandse jongeren.

"Ik voel mij hier thuis"

"Ik ben gelukkig. Ik woon er al sinds het begin. Het is een bijzondere plek waar veel verschillende mensen samenkomen. Ik voel mij hier thuis", aldus een van de bewoonsters. Een andere bewoner vervolgt:"Ik vind het hier hartstikke gezellig. Ik heb veel contact met de mensen die hier wonen. Ik heb hier veel vrienden gemaakt."

Bewoners mogen in totaal vijf jaar in het wooncomplex wonen.