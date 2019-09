Grondpersoneel KLM staakt, enkele vluchten geschrapt

SCHIPHOL - Het grondpersoneel van KLM legt vandaag tussen 8.00 en 10.00 uur het werk neer op Schiphol om te strijden voor betere arbeidsvoorwaarden. Daardoor worden elf Europese vluchten uit voorzorg geschrapt, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

De grondmedewerkers willen een beter loon, meer collega's in vaste dienst en betere roosters. Vakbond FNV, waarvan het stakende personeel lid is, had KLM tot vrijdagmiddag 17.00 uur gegeven om in te gaan op haar eisen, maar vond de handreiking van de maatschappij niet voldoende.

FNV beseft dat de staking tot overlast en vervelende situaties kan leiden. Campagneleider Joost van Doesburg: "Het grondpersoneel wil niets liever dan de reizigers een fijne reis bezorgen. Deze staking is dan ook helemaal de verantwoordelijkheid van de KLM-directie die in een tijd dat het goed gaat met de KLM geen fatsoenlijke cao wil afsluiten." Als KLM na de staking haar poot stijf houdt, worden nieuwe acties niet uitgesloten, aldus Van Doesburg.

Volgens de woordvoerder zal de maatschappij contact opnemen met getroffen reizigers.